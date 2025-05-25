Эксперты прогнозируют: почему возможно снижение ключевой ставки

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

На заседании 25 апреля Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Четвертый раз подряд ставка сохранилась, однако она остается на историческом максимуме.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info совещание

В пресс-релизе Банк России отметил, что инфляционное давление всё еще высоко, но постепенно снижается. Также регулятор не упомянул о перспективах повышения ставки.

Эксперты, опрошенные "РБК Инвестициями", предполагают, что риторика ЦБ станет более мягкой на следующем заседании, которое состоится 6 июня, однако ставка может остаться и прежней. Тем не менее, некоторые аналитики, как, например, Ованес Оганисян из "Цифра брокер", ожидают снижения ставки на 200 базисных пунктов до 19% годовых. По мнению эксперта, на это могут повлиять данные о замедлении экономики и снижении роста кредитования, пишет РБК.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.





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