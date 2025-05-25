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Черешня, персики и абрикосы под угрозой дефицита? Как заморозки повлияли на цены

1:20
Экономика

В этом году заморозки пришлись на период цветения черешни, абрикосов и персиков, что, конечно, не обрадовало садоводов.

Персики
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Персики

По словам Ирины Козий, руководителя проекта "Ягодная академия", ранние сорта черешни появятся гораздо позже, и их будет заметно меньше, чем в прошлом году. Похожая судьба ожидает и персики с нектаринами.

Сильные заморозки в начале апреля затронули Молдавию, Сербию и Турцию, где температура опускалась до -15°C, что для Турции — настоящая катастрофа. Это повлияло на цветение косточковых культур, и пострадали сорта даже в южных регионах России.

Тем не менее, ранний урожай в России не сильно влияет на внутренний рынок, так как большинство косточковых фруктов у нас импортные. Черешня, персики и абрикосы будут в дефиците, а основной поставщик — Узбекистан, который тоже не может обеспечить большой объем.

По словам Николая Щербакова, гендиректора Союза "Садоводы Кубани", ситуация с абрикосами и персиками в других регионах тоже не радужная. В итоге, можно ожидать, что в этом сезоне цены на эти фрукты вырастут примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, пишет "Парламентская газета".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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