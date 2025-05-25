Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Картофель и сыр под одной крышкой: осетинский пирог, которым не делятся
Как не попасть на хряка: выбираем сало по запаху и цвету
Забудьте про химикаты: этот натуральный рецепт от мух и тараканов из трёх ингредиентов изменит вашу жизнь
Скучать по Барселоне? Не придётся: этот уголок северной Испании знает, чем удивить
Игры с огнём — штраф до 800 тысяч: проверьте, не нарушаете ли вы закон
Галактика каннибал: черные дыры съедят Землю, космос устал от нас
Моторы советского автопрома: от маленьких до могучих
Почему нельзя мазать лицо аптечной гиалуронкой — и чем это может обернуться
Эти вещи больше не работают: список антитрендов 2025 и стильных альтернатив

Рейтинг доступных городов для тех, кто работает удалённо: где лучше всего жить

1:24
Экономика

Американцы, недовольные инфляцией и экономическим неравенством, рассматривают города для переезда.

Мужчина сидит за ноутбуком
Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина сидит за ноутбуком

Эксперты из генератора QR-кодов составили рейтинг лучших мест для цифровых кочевников, учитывая скорость интернета, стоимость жизни и доступность рабочих виз.

На первом месте — Бангкок (Таиланд) с рейтингом 69,98 балла. Город славится высокой скоростью интернета и недорогим уровнем жизни. Эксперты отмечают, что аутентичные храмы, восхитительная кухня и энергичная уличная жизнь делают Бангкок идеальным местом для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Второе место занимает Бухарест (Румыния) с результатом 65,62. Этот город предлагает отличный доступ к визам и богатую культурную жизнь с музеями и театрами.

На третьем месте — Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 62,35 балла. Этот город хорош по покупательной способности.

Четвертое место занимает Буэнос-Айрес (Аргентина), известный своими доступными ценами на еду и продукты.

Пекин (Китай) замыкает пятерку лидеров благодаря высокой скорости интернета, что позволяет оставаться постоянно на связи, пишет nypost.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость
Красота и стиль
Самые эффективные процедуры после 40: как сохранить молодость Аудио 
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею
Наука и техника
Океаны испарятся, жара зашкалит: Земля готовит сюрприз к 250-миллионному юбилею Аудио 
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Домашние животные
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке Аудио 
Популярное
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле

Австрийская телекомпания ORF дистанцировалась от заявлений певца JJ, победившего на Евровидении-2025, после его критики участия Израиля в конкурсе.

Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Простой способ ухода за смородиной: использование пищевой соды
Они могут спасти жизнь: это количество шагов — новый стандарт для активных людей старше 60
Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard
Запад просчитал три сценария окончания войны и послевоенного будущего для Киева Дмитрий Плотников Как быстро пройти досмотры у Крымского моста в 2025 году и пережить пробку Олег Володин Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова
40% воробьёв растят чужих птенцов: что делают самцы, когда правда всплывает
Прощай, человечество: природа уже выбрала себе нового правителя, и он живёт под водой
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Рыба с шипами и бронёй: новосибирские рыбаки удивлены находкой в реке
Последние материалы
Эти вещи больше не работают: список антитрендов 2025 и стильных альтернатив
Эти три природные подсказки помогут посадить овощи вовремя. Присмотритесь к деревьям
Сначала запотевает лобовое, потом сгорает проводка: что скрывает безобидный налёт
Что такое обеденный набор и почему в столовых СССР это было почти искусство
На праздничный стол — паштет, который не стыдно подать к игристому
Агутина и Варум выгнали из ресторана в Венеции: свадебный наряд Анжелики сочли неприличным
Один взгляд — и вы поймёте: что выдаёт фальшивый итальянский ресторан?
Гедза — не просто пельмени: вкус Японии, который хрустит и удивляет
Ненавидите уборку? Попробуйте метод растворения и измените свою жизнь
Эксперты прогнозируют: почему возможно снижение ключевой ставки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.