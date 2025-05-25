Рейтинг доступных городов для тех, кто работает удалённо: где лучше всего жить

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американцы, недовольные инфляцией и экономическим неравенством, рассматривают города для переезда.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting benchaccounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина сидит за ноутбуком

Эксперты из генератора QR-кодов составили рейтинг лучших мест для цифровых кочевников, учитывая скорость интернета, стоимость жизни и доступность рабочих виз.

На первом месте — Бангкок (Таиланд) с рейтингом 69,98 балла. Город славится высокой скоростью интернета и недорогим уровнем жизни. Эксперты отмечают, что аутентичные храмы, восхитительная кухня и энергичная уличная жизнь делают Бангкок идеальным местом для тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Второе место занимает Бухарест (Румыния) с результатом 65,62. Этот город предлагает отличный доступ к визам и богатую культурную жизнь с музеями и театрами.

На третьем месте — Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 62,35 балла. Этот город хорош по покупательной способности.

Четвертое место занимает Буэнос-Айрес (Аргентина), известный своими доступными ценами на еду и продукты.

Пекин (Китай) замыкает пятерку лидеров благодаря высокой скорости интернета, что позволяет оставаться постоянно на связи, пишет nypost.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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