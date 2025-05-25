Жизнь в банджихах: почему аренда жилья в Сеуле превращается в испытание

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на то, что Южная Корея считается развитой страной, разрыв в доходах между бедными и богатыми весьма ощутим. В стране проживает 52 миллиона человек на площади 100 тысяч квадратных километров, что сильно влияет на стоимость жилья.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия

Чтобы арендовать студию или маленькую однушку в Сеуле, нужно внести залог в размере 4 миллионов вон (около 270,5 тысячи рублей), а ежемесячная плата начинается от 550 тысяч вон (37 тысяч рублей), плюс коммунальные услуги от 100 тысяч вон (7 тысяч рублей). Сотрудники мелких и средних предприятий зарабатывают в среднем 3,4 миллиона вон (195 тысяч рублей) в месяц, так что кто-то может себе это позволить.

Людям с низкими зарплатами приходится довольствоваться банджихами, и жизнь в них порой становится настоящим испытанием. В 2022 году несколько жильцов полуподвальных квартир утонули во время сильного ливня, когда уровень воды на улице поднялся до пояса. После этого власти объявили о плане постепенно избавиться от таких помещений, сообщает "Лента".

На начало 2020 года в Сеуле было около 200 тысяч банджих. Один из жильцов, 31-летний О Ки Чоль, работает в сфере логистики и рассказал, что выбирает такое жилье из-за небольших расходов, чтобы быстрее накопить на собственную квартиру. Тем не менее, условия жизни его огорчают. Например, в его ванной нет раковины, а потолок слишком низкий. Он даже получает синяки, пытаясь не ударяться головой. А его кот страдает от недостатка солнечного света.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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