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Жизнь в банджихах: почему аренда жилья в Сеуле превращается в испытание

1:54
Экономика

Несмотря на то, что Южная Корея считается развитой страной, разрыв в доходах между бедными и богатыми весьма ощутим. В стране проживает 52 миллиона человек на площади 100 тысяч квадратных километров, что сильно влияет на стоимость жилья.

Квартира-студия
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия

Чтобы арендовать студию или маленькую однушку в Сеуле, нужно внести залог в размере 4 миллионов вон (около 270,5 тысячи рублей), а ежемесячная плата начинается от 550 тысяч вон (37 тысяч рублей), плюс коммунальные услуги от 100 тысяч вон (7 тысяч рублей). Сотрудники мелких и средних предприятий зарабатывают в среднем 3,4 миллиона вон (195 тысяч рублей) в месяц, так что кто-то может себе это позволить.

Людям с низкими зарплатами приходится довольствоваться банджихами, и жизнь в них порой становится настоящим испытанием. В 2022 году несколько жильцов полуподвальных квартир утонули во время сильного ливня, когда уровень воды на улице поднялся до пояса. После этого власти объявили о плане постепенно избавиться от таких помещений, сообщает "Лента".

На начало 2020 года в Сеуле было около 200 тысяч банджих. Один из жильцов, 31-летний О Ки Чоль, работает в сфере логистики и рассказал, что выбирает такое жилье из-за небольших расходов, чтобы быстрее накопить на собственную квартиру. Тем не менее, условия жизни его огорчают. Например, в его ванной нет раковины, а потолок слишком низкий. Он даже получает синяки, пытаясь не ударяться головой. А его кот страдает от недостатка солнечного света.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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