Выбор за вами: недостающий стаж на пенсию — можно купить или доработать

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если у граждан не хватает стажа для назначения страховой пенсии по старости, у них есть возможность либо купить недостающий стаж, либо заработать его. Об этом рассказала Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Фото: freepik.com by DC Studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с ноутбуком

Чтобы купить стаж, нужно обратиться в Социальный фонд РФ. В 2025 году стоимость одного года стажа составит 59 241,6 рубля. Но есть лимит — можно докупить не более 7,5 лет стажа.

Если же пенсионеру не хватает всего пара лет, то можно либо докупить, либо просто доработать нужное время для получения пенсии. В любом случае, лучше всего проанализировать, какой вариант будет более выгодным, и принять решение, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.