Интерес угас: Маск покидает политическую арену ради Tesla

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Илон Маск, курирующий Департамент эффективности государственного управления (DOGE) в администрации Дональда Трампа, принял решение отказаться от активной политической карьеры по нескольким причинам.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

О них сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники. Одной из основных причин стали трудности в достижении значимых результатов, а также растущие опасения по поводу собственной безопасности.

Маск объявил о своем решении в начале недели, подтвердив свои намерения в интервью Bloomberg на Катарском экономическом форуме. Он выразил готовность сократить свои финансовые вложения в политику и сосредоточиться на управлении компанией Tesla, которую возглавляет с 2008 года. В частности, он сказал: "Я думаю, я сделал достаточно".

Согласно источникам WP, политика занимала важное место в жизни Маска на протяжении большей части прошедшего года, однако его интерес к ней заметно угас. Бизнесмен стал разочарован тем, какое влияние его денежные средства оказывают на американскую политическую систему. Кроме того, ему стало важным учитывать и свою безопасность, а также безопасность своей семьи, учитывая высокий уровень личной травли и негативной реакции, которую он и его компании, в том числе Tesla, испытывают в последние месяцы.

Уточнения

Карье́ра - успешное продвижение в области служебной, социальной, научной и другой деятельности.





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