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Кому достанется Германия? Коренное население сокращается

2:35
Экономика

Численность мигрантов в Германии продолжает активно расти, что подтверждают новые данные Федерального статистического управления (Destatis).

Мюнхен, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мюнхен, Германия

Согласно этим данным, более одной четверти населения страны имеет миграционное прошлое. В 2024 году количество жителей с таким прошлым увеличилось на 4 процента, что соответствует 873 000 человек, в результате чего общее число достигло рекордных 21,2 миллиона. Это составляет примерно 25,6 процента от общего числа населения, что является значительным увеличением по сравнению с 24,7 процента в предыдущем 2023 году.

Понятие "миграционное происхождение" охватывает как иммигрантов первого поколения, которые сами переселились в страну, так и людей второго поколения, родившихся в Германии от родителей-иммигрантов. Из общего числа мигрантов почти 16,1 миллиона человек, что составляет 19,4% населения, являются самими иммигрантами, тогда как 5,2 миллиона или 6,3% — это те, кто родился в Германии от мигрантов.

С другой стороны, численность коренного населения, не имеющего миграционного опыта, снизилась на 1 процент, что соответствует уменьшению на 734 000 человек, и сейчас составляет 57,4 миллиона, или 69,3 процента от общего числа населения страны.

Интересно, что среди молодых людей в Германии мигранты составляют значительную часть. В 2024 году более одной трети (34 процента) лиц в возрасте от 20 до 39 лет имеют миграционное прошлое. Для людей старше 65 лет этот процент значительно снижается до 14 процентов. При этом средний возраст людей с миграционным прошлым составляет 38,2 года, что почти на десять лет меньше, чем у людей, не имеющих миграционного опыта, у которых средний возраст составляет 47,4 года. Наименьший средний возраст отмечается среди тех, у кого только один родитель является иммигрантом, пишет Zero Hedge.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение) — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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