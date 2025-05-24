Honda усиливает производство гибридов в США: что стоит за этим решением

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Honda Motor намерена увеличить объемы производства гибридных автомобилей в США, руководствуясь растущим спросом на эти модели в условиях сравнительно низких продаж электромобилей.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalvin Chan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Honda

Автопроизводитель также планирует расширить закупки комплектующих, включая аккумуляторы для гибридных автомобилей, производимых в Америке.

На сборочном заводе Honda, расположенном в Гринсбурге (штат Индиана), уже выпускаются как гибридные, так и традиционные бензиновые версии популярных моделей, таких как внедорожник CR-V и флагманский седан Civic. Годовая производственная мощность этого завода составляет 250 000 автомобилей.

Директор завода Дайсукэ Симидзу отметил, что акцент будет сделан на увеличение производства гибридных автомобилей, так как ожидается, что их спрос в Северной Америке будет только увеличиваться. Кроме того, завод планирует начать поставки аккумуляторов, произведенных в США, к концу текущего года.

Стоит отметить, что доля автомобилей Honda, производимых в США, превышает 60%, что является более высоким показателем по сравнению с другими японскими автопроизводителями. Также с сентября этого года Honda начнет производство некоторых моделей Civic, которые ранее экспортировались из Японии в США, на своем заводе в Индиане, что связано с действием тарифной политики администрации президента США Дональда Трампа.

Уточнения

Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя рядами полноразмерных сидений.

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