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Зарплаты в креативных индустриях: доходы режиссёров и сценаристов выросли

1:23
Экономика

Средние зарплаты в сфере креативных индустрий продемонстрировали значительный рост в этом году.

Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

В частности, у режиссеров и сценаристов зарплата увеличилась на 26%, достигнув 70,4 тысячи рублей. Актеры и аниматоры также отметили прирост зарплат на уровне 22%, что составляет 55,3 тысячи рублей. Для дизайнеров и художников рост составил 18%, у архитекторов — 17%, а у фотографов — 16%.

Интересно, что у продюсеров уровень зарплат остался на прежнем уровне — 100 тысяч рублей. Наименьший прирост был у журналистов, чьи зарплаты увеличились на 7% и составили 54 тысячи рублей. В то же время, гейм-дизайнеры столкнулись с падением зарплат на 15%, снизившись с 118 тысяч до 100 тысяч рублей.

Основатель "Школы карьерного менеджмента" Айгюн Курбанова в интервью "Ъ" сообщила, что такой рост зарплат в некоторых сегментах креативной экономики и стагнация в других связаны с выборочным государственным финансированием. Например, увеличение зарплат актеров и сценаристов связано с реализацией большого числа государственных проектов, запланированных к 2025 году.

Уточнения

Креати́вность (от лат. creatio — творчество) — умение человека отступать от стандартных идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, воображения и оригинальности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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