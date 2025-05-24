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Евросоюз готовит удар: более 20 банков России отключат от системы SWIFT

1:00
Экономика

Евросоюз рассматривает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций.

Логотип системы SWIFT
Фото: commons.wikimedia by Swapnil1101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Логотип системы SWIFT

Об этом сообщает Bloomberg. Также планируется снизить потолок цен на нефть из России и ввести запрет на использование газопроводов "Северный поток".

Кроме того, ЕС подумывает о введении дополнительных торговых ограничений на сумму около €2,5 млрд (226,3 млрд рублей), чтобы сократить доходы России. Однако сроки введения этих ограничений пока не определены, и в Еврокомиссии всё ещё идут обсуждения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже высказался против этого плана, заявив, что полный запрет на поставки энергоносителей из России, предложенный Еврокомиссией, может привести к удорожанию электроэнергии в два раза и отопления в четыре раза.

Уточнения

SWIFT (англ. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи) — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. Сама система не является платёжной — она не выполняет функций расчёта и взаимного клиринга между участниками.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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