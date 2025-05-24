OpenAI покупает стартап Джони Айва за 6,4 миллиарда — что кроется в этой сделке

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман назвал Джони Айва "величайшим дизайнером в мире" после объявления о том, что компания планирует приобрести стартап Айва по разработке устройств с искусственным интеллектом io за 6,4 миллиарда долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ChatGPT, OpenAI

Эта сделка подчеркивает намерение OpenAI создать потребительские устройства, чтобы больше людей могли пользоваться их ИИ-технологиями.

Хотя Альтман и Айв пока не раскрывают конкретные продукты и сроки их выхода, их сотрудничество свидетельствует о большом шаге для OpenAI. Интересно, что Айв, который ранее работал в Apple и создавал знаковые устройства, такие как iMac и iPhone, присоединился к OpenAI, чтобы привнести свою магию дизайна. Стив Джобс называл Айва своим "духовным партнером" и высоко ценил его.

Айв занимал должность главного дизайнера Apple до 2019 года и почти три десятилетия работал над разработкой ключевых продуктов компании. После ухода из Apple он основал свою дизайнерскую фирму LoveFrom. Альтман поручил Айву взять на себя творческую ответственность в OpenAI и io, и они совместно работают над созданием аппаратного обеспечения на базе ИИ.

Пока неясно, какие именно устройства появятся в результате этого партнёрства, но предполагается, что они будут менее разрушительными для общества, чем iPhone, и помогут пользователям отказаться от экранов, пишет CNBC.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.