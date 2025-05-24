Россия, Китай и Белоруссия удивили на MILEX 2025 — вот чем именно

Выставка MILEX 2025, проходившая в Минске с 21 мая, завершилась с ощутимыми результатами. Гости, техника, сделки — всё на этом форуме говорило о росте значимости белорусской оборонки на мировой арене.
На мероприятие приехали почти 60 официальных делегаций из 30 стран. По словам Дмитрия Пантуса, председателя Госкомвоенпрома Белоруссии, интерес к форуму вырос, а представленные компании продемонстрировали широкий спектр продукции.
"Результаты считаю положительными. Благодарю за участие Россию, Китай, Индию, Иран, Пакистан и наш оборонный сектор. Ждём всех на следующем MILEX в 2027 году", — отметил он.
Организаторы заявили: число участников выросло в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Особенно заметно участие России — "Ростех", "Калашников", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" и "Беспилотные системы" заняли ключевые позиции.
Россия впервые представила экспортную версию беспилотного комплекса "Ланцет-Э". Белоруссия показала свои новинки — зенитную ракету 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2К" и модернизированный бронетранспортёр Volat V-2. Китай презентовал дрон CH-9 — "Цайхун-9".
На выставке были подписаны и стратегически важные документы. Госкомвоенпром и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России договорились о создании дорожной карты для сервисного обслуживания авиационной техники.
Ещё одно значимое соглашение: Министерство обороны Белоруссии заключило контракт с Тульским оружейным заводом на поставку боеприпасов.
Форум завершился, но его последствия только начинают разворачиваться. Организаторы уже пригласили участников на следующую выставку — в 2027 году. Кажется, MILEX стремительно превращается в один из ключевых оборонных хабов Евразии.
Вы́ставка — публичное представление достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.
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