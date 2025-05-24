МВД ответило на слухи о кредитных ограничениях — но не всё так просто

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

МВД не планирует вводить запреты на получение кредитов гражданами. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Причиной для разъяснений послужила волна недопонимания после выступления Данила Филиппова на форуме Positive Hack Days 2025.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Что случилось

Во время форума заместитель начальника следственного департамента МВД Данил Филиппов ответил на вопрос из зала, и СМИ интерпретировали его слова как возможную инициативу МВД по ограничению выдачи кредитов россиянам.

Но в МВД подчеркнули: никаких проектов по изменению законодательства по этой теме не разрабатывается.

"Изменения в законодательство, связанные с ограничениями на выдачу гражданам кредитов, министерством не разрабатываются", — уточняется в официальном сообщении.

А что предлагал Филиппов

Речь шла совсем о другом. Филиппов затронул тему уже действующего механизма самозапрета на оформление кредита дистанционно. Этот инструмент позволяет гражданам обезопасить себя от мошенников.

Он предложил сделать механизм более эффективным: по умолчанию активировать самозапрет всем пользователям портала Госуслуг, оставив при этом возможность индивидуального отключения через личный кабинет.

То есть, не ограничение, а защита — с возможностью выбора.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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