Россия вдвое сократила импорт вина: список поставщиков обновился

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале Россия вдвое сократила импорт иностранного вина, и Испания выбыла из числа крупнейших поставщиков.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

По данным РИА Новости, в январе-марте в страну было ввезено вина на сумму 119,6 миллиона долларов, что в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Италия осталась крупнейшим поставщиком, но её продажи упали в 2,8 раза, составив 32,4 миллиона долларов. Импорт из Грузии сократился в 2,4 раза до 27,6 миллиона долларов, а из Латвии — на 10%, до 25,4 миллиона долларов. Польша сохранила четвёртое место, но ввоз из неё тоже уменьшился в 1,8 раза до 9,8 миллиона долларов.

Португалия, несмотря на снижение поставок на треть до 6,2 миллиона долларов, вытеснила Испанию с пятого места. Испания теперь на девятом с экспортом в 2,2 миллиона долларов, упавшим с 10,9 миллиона годом ранее. В десятке главных поставщиков также оказались Чили (5,2 миллиона долларов), Литва (3,8 миллиона), Германия (3,3 миллиона) и Франция (0,7 миллиона).

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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