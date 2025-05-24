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Из-за одной маленькой детали вашу банковскую карту могут не принять в магазине

1:54
Экономика

Кажется, что графа для подписи на обратной стороне банковской карты — формальность. В России её редко кто замечает, а ещё реже — требует. Но на самом деле, подпись может сыграть решающую роль в защите ваших средств и прав.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

Подпись — не просто черта

Если внимательно присмотреться, можно заметить надпись: "Без подписи недействительна". В нашей стране эту строку чаще игнорируют, но за границей отношение совсем другое. В странах с высоким уровнем формальности карту без подписи могут просто не принять — особенно в магазинах, где до сих пор практикуют сверку автографов.

Когда подпись может спасти

Есть как минимум четыре ситуации, в которых наличие подписи на карте оказывается важным:

  1. Платежи за границей. В зарубежных странах продавцы часто сверяют подпись на карте с паспортом. Без неё - отказ в обслуживании.

  2. Сомнение продавца. Если у него возникнут подозрения, он может проверить вашу личность — с подписью на карте и в документе.

  3. Отмена операции. При возврате товара или отмене покупки кассир выдаёт чек, где нужно расписаться. Подписи должны совпасть.

  4. Контакт с банком. Некоторые сотрудники банков могут отказаться проводить операцию, если подписи на карте нет.

А если её нет

Отсутствие подписи — лазейка для мошенников. Если карта попадёт не в те руки, доказать, что она принадлежит именно вам, будет гораздо труднее. Подпись — хоть и не стопроцентная, но дополнительная степень защиты.

Не откладывайте — подпишите сейчас

Многие карты покрыты специальным лаком. Со временем он "засаливается", и расписаться потом может просто не получиться. Поэтому лучше не тянуть: подпишите карту, как только получили.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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