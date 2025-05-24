5 предприятий на этапе закрытия: компания по производству упаковки International Paper уволит 300 человек в Великобритании

Американская компания по производству упаковки International Paper объявила о планах закрыть пять своих предприятий в Великобритании, что ставит под угрозу около 300 рабочих мест. .
Также планируется изменить режим работы на пятидневную неделю вместо круглосуточного.
Процесс консультаций с сотрудниками и профсоюзами уже начался. International Paper, производящая экологичную упаковку и бумагу, насчитывает около 65 000 сотрудников по всему миру.
С начала года компания понесла чистый убыток в размере 105 миллионов долларов.
Ранее у компании закрылся завод в Луизиане (США). Это произошло на фоне падения спроса на упаковку после пандемии и роста инфляции, пишет The Standard.
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