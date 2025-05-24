Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45
Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми

5 предприятий на этапе закрытия: компания по производству упаковки International Paper уволит 300 человек в Великобритании

Экономика

Американская компания по производству упаковки International Paper объявила о планах закрыть пять своих предприятий в Великобритании, что ставит под угрозу около 300 рабочих мест. .

упаковка для напитков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
упаковка для напитков

 Также планируется изменить режим работы на пятидневную неделю вместо круглосуточного. 

Процесс консультаций с сотрудниками и профсоюзами уже начался. International Paper, производящая экологичную упаковку и бумагу, насчитывает около 65 000 сотрудников по всему миру.

С начала года компания понесла чистый убыток в размере 105 миллионов долларов.

Ранее у компании закрылся завод в Луизиане (США). Это произошло на фоне падения спроса на упаковку после пандемии и роста инфляции, пишет The Standard.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле
Зарубежный
Победитель Евровидения-2025 в центре скандала: австрийское ТВ отрекается от артиста из-за высказываний об Израиле Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Подкинем Трампу чёрного лебедя: план Бжезинского-младшего или как ЕС должен спасать НАТО Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Последние материалы
Санкции против себя: Европа уничтожает собственное население одним решением
Немецкий сапог: Германия раскрыла планы об отправке Бундесвера на Украину
Почему живот остаётся, даже если ты всё делаешь правильно: 3 скрытые причины
За чей счёт банкет: Словакия выставила счёт Украине
Крылатая защита: Белоруссия усиливает небо неуязвимыми комплексами
Берлин вспыхнул: 10 тысяч человек вышли на улицы с неожиданным требованием
Это не шутка: змеи могут стать вашими лучшими друзьями в садоводстве
Никаких марафонов и диет: тихий трюк, который включает метаболизм после 45
Хотите удивить всех? Эти растения будто с другой планеты — узнайте о них первыми
Диетологи в восторге, блогеры в эйфории: как кефир стал новой суперзвездой красоты на Западе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.