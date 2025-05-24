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Искусственный остров в Сочи: как 250 млн рублей изменят территорию к 2026 году

1:04
Экономика

Корпорация "Остров первый" собирается вложить 250-300 миллионов рублей в проект насыпного острова рядом с Мацестинским виадуком в Сочи в 2025–2026 годах.

пляж Сочи
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пляж Сочи

Учредитель и управляющий директор компании Булат Шакиров сообщил, что эти средства пойдут на подготовку проекта для территории площадью 50 гектаров.

Проект будет частным и реализован без иностранных инвестиций, с привлечением только российского капитала. Компания уже ведет переговоры с ПАО "Сбербанк России" и другими российскими бизнесменами.

Предполагается, что на искусственном острове будет построено 1,5 миллиона квадратных метров функциональной недвижимости, включая гостиницы, апартаменты и низкоэтажное жилье. Также планируется возвести квартал небоскребов, где разместится 100-метровая IТ-башня. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 триллион рублей, пишет "Ъ".

Уточнения

Виаду́к (фр. viaduc ← лат. via «дорога, путь» + duco «веду») — транспортное сооружение мостового типа, возводимое из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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