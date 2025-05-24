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Международный мост Благовещенск — Хэйхэ: Амурская область планирует поставлять до 500 тыс. тонн СПГ в Китай

Экономика

Амурская область планирует поставлять сжиженный природный газ в Китай в объеме до 500 тыс. тонн ежегодно.

Амурский мост
Фото: Национальный туристический портал
Амурский мост

Об этом сообщил губернатор Василий Орлов на российско-китайском экономическом форуме "Амурэкспо-2025". Он отметил, что "Газпром" в прошлом году запустил завод по сжиженному природному газу, который уже используется для газификации, транспорта и ЖКХ.

Поставка газа будет осуществляться автомобильным транспортом через международный мост Благовещенск — Хэйхэ. Орлов также добавил, что около 70 китайских компаний заинтересованы в СПГ, и важно организовать надежную логистику для доставки этого газа, соблюдая все требования безопасности. По мосту должны будут ежедневно курсировать около ста автомобилей в обе стороны, что является серьезным вызовом для транспортной системы региона.

Форум "Амурэкспо-2025" проходит с 22 по 25 мая в Благовещенске и Хэйхэ и включает более 100 деловых и культурных мероприятий, направленных на укрепление межгосударственного сотрудничества для развития глобальной и региональной экономики, пишет ТАСС.

Уточнения

Регио́н (лат. regio — «страна», «область») — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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