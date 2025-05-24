G7 в Канаде подтвердили заморозку российских активов: какие последствия ждут Москву

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой семерки" встретились в Канаде.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

В заявлении, опубликованном по итогам встречи, говорится, что российские активы в юрисдикциях G7 останутся замороженными до тех пор, пока Москва не прекратит свои действия и не возместит ущерб Украине. Канадский министр финансов Франсуа-Филипп Шампань назвал это заявление очень важным.

Одним из ключевых вопросов стало предложение Великобритании снизить потолок цен на российскую нефть, чтобы оказать дополнительное давление на экономику России. Евросоюз поддержал эту инициативу, и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель предложил снизить лимит с 60 до 50 долларов за баррель. Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас также отметила важность этого снижения в новом пакете санкций.

Европейские политики считают, что дальнейшее снижение ценового потолка может существенно сократить доходы России от продажи нефти, что ослабит ее финансовые возможности и усилит экономическое давление, пишет U.S. News.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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