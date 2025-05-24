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Удар по серому экспорту: Грузия закрыла реэкспорт автомобилей для россиян

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Экономика

С 15 мая на территории Грузии вступил в силу запрет, ограничивающий граждан России и Белоруссии в вывозе автомобилей и спецтехники в третьи страны. Это подтвердило Агентство обслуживания МВД Грузии.

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Ограничения касаются не только легковых машин, но и специальной техники. По данным агентства, меры введены в рамках исполнения 11-го пакета санкций, ранее утверждённого США, ЕС и Великобританией.

Этот пакет прямо запрещает реэкспорт транспортных средств в обход санкционных барьеров, включая поставки через третьи страны, пишет ТАСС.

Параллельно с транспортными ограничениями действует и новый лимит на покупки: граждане России теперь не могут оплачивать покупки в Грузии на сумму более 300 евро. Это ещё одна мера, призванная ограничить обход санкций через соседние страны.

Уточнения

Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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