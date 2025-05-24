Банки заманивают ставками под 30%: в чём подвох горячих вкладов?

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Центробанка, к началу мая средняя ставка по депозитам в российских банках опустилась до 19,79% годовых — против 20,04% месяцем ранее. Казалось бы, тренд на понижение очевиден. Но на фоне этого появляются предложения, которые звучат слишком заманчиво: 30%, 31% годовых и даже больше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Кому и на каких условиях обещают до 31% годовых

По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, банки действительно рекламируют вклады под сверхвысокие проценты — но такие предложения доступны далеко не всем. Чаще всего:

депозит можно открыть только на короткий срок (обычно 3 месяца);

максимальная сумма ограничена — менее 50 тыс. рублей;

ставка действует только для новых клиентов;

нужно выполнить дополнительные условия — например, ежемесячно тратить определённую сумму по карте банка.

Это не сигнал о повышении ключевой ставки

Эксперт подчёркивает: говорить о развороте денежно-кредитной политики только на основе таких предложений — преждевременно.

Банки скорее борются за новых клиентов в условиях высокой конкуренции, чем реагируют на предполагаемое решение Центробанка, пишет РИА Новости.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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