Двойная прибавка к пенсии: узнайте, кому с 1 июня начнут платить больше

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала лета для части российских пенсионеров начнут действовать повышенные выплаты. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, с 1 июня вступают в силу изменения, которые удваивают фиксированную часть страховой пенсии для граждан, отпраздновавших 80-летие в мае.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

По словам парламентария, удвоенная фиксированная выплата составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Но если за пенсионером официально оформлен уход, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей.

Таким образом, ежемесячная прибавка может достигать 10 221 рубля 70 копеек.

Изменения предусмотрены действующим федеральным законодательством и распространяются только на граждан, достигших 80-летнего возраста. Назначение повышения происходит автоматически — обращаться за ним в Пенсионный фонд не нужно.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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