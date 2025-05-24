Двойная прибавка к пенсии: узнайте, кому с 1 июня начнут платить больше

С начала лета для части российских пенсионеров начнут действовать повышенные выплаты. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, с 1 июня вступают в силу изменения, которые удваивают фиксированную часть страховой пенсии для граждан, отпраздновавших 80-летие в мае.
По словам парламентария, удвоенная фиксированная выплата составит 8 907 рублей 70 копеек в месяц. Но если за пенсионером официально оформлен уход, к этой сумме добавляется ещё 1 314 рублей.
Таким образом, ежемесячная прибавка может достигать 10 221 рубля 70 копеек.
Изменения предусмотрены действующим федеральным законодательством и распространяются только на граждан, достигших 80-летнего возраста. Назначение повышения происходит автоматически — обращаться за ним в Пенсионный фонд не нужно.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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