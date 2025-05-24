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Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников

0:58
Экономика

Правительство России продолжает делать ставку на развитие национальной космической инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил финансирование новой низкоорбитальной спутниковой группировки — 3,8 миллиарда рублей из резервного фонда пойдут на реализацию проекта "Рассвет", который разрабатывает компания "Бюро 1440".

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Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Как пояснили в "Роскосмосе", цель проекта — обеспечить широкополосный доступ к данным на базе отечественной орбитальной системы.

К 2025 году "Бюро 1440" должно вывести на орбиту 16 космических аппаратов, которые станут частью российской сети передачи данных нового поколения.

Руководитель госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что "Рассвет" — это не просто технологическая разработка, а стратегический ответ на западные инициативы в космосе.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос». 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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