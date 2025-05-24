Российский Starlink: проект Рассвет получил миллиарды на запуск спутников

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России продолжает делать ставку на развитие национальной космической инфраструктуры. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил финансирование новой низкоорбитальной спутниковой группировки — 3,8 миллиарда рублей из резервного фонда пойдут на реализацию проекта "Рассвет", который разрабатывает компания "Бюро 1440".

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Как пояснили в "Роскосмосе", цель проекта — обеспечить широкополосный доступ к данным на базе отечественной орбитальной системы.

К 2025 году "Бюро 1440" должно вывести на орбиту 16 космических аппаратов, которые станут частью российской сети передачи данных нового поколения.

Руководитель госкорпорации Дмитрий Баканов подчеркнул, что "Рассвет" — это не просто технологическая разработка, а стратегический ответ на западные инициативы в космосе.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция по косми́ческой де́ятельности «Роско́смос» — российская государственная корпорация, управляющая космической отраслью страны, созданная в 2015 году путём преобразования Федерального космического агентства «Роскосмос».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.