Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых торговых пошлин, которые могут серьёзно повлиять на рынок смартфонов. В разговоре с журналистами он дал понять, что инициатива затронет не только американскую Apple, но и южнокорейскую Samsung, а также другие компании, чья продукция производится за пределами США.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Отвечая на вопрос о недавней публикации, в которой он намекнул на 25-процентные пошлины против Apple, Трамп уточнил, что не собирается ограничиваться только этой компанией. По его словам, речь идёт о более широких мерах в отношении всех, кто производит электронику за рубежом. В противном случае, как отметил президент, это поставило бы Apple в заведомо невыгодное положение.

Одной из компаний, на которую, по словам Трампа, распространятся пошлины, может стать Samsung. Это заявление уже вызвало обеспокоенность на рынке, учитывая, что южнокорейский гигант занимает значительную долю продаж на территории США.

Американский лидер также дал понять, что пошлины можно будет избежать, если производители электроники начнут переносить сборочные мощности в США. По его словам, администрация намерена завершить все необходимые процедуры и объявить о введении мер уже к концу июня.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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