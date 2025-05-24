Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диабет оказался психосоматикой нового уровня: виноваты нейроны, а не десерты
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала

Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами

1:22
Экономика

Президент США Дональд Трамп допустил введение новых торговых пошлин, которые могут серьёзно повлиять на рынок смартфонов. В разговоре с журналистами он дал понять, что инициатива затронет не только американскую Apple, но и южнокорейскую Samsung, а также другие компании, чья продукция производится за пределами США.

Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.
Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм
Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Отвечая на вопрос о недавней публикации, в которой он намекнул на 25-процентные пошлины против Apple, Трамп уточнил, что не собирается ограничиваться только этой компанией. По его словам, речь идёт о более широких мерах в отношении всех, кто производит электронику за рубежом. В противном случае, как отметил президент, это поставило бы Apple в заведомо невыгодное положение.

Одной из компаний, на которую, по словам Трампа, распространятся пошлины, может стать Samsung. Это заявление уже вызвало обеспокоенность на рынке, учитывая, что южнокорейский гигант занимает значительную долю продаж на территории США.

Американский лидер также дал понять, что пошлины можно будет избежать, если производители электроники начнут переносить сборочные мощности в США. По его словам, администрация намерена завершить все необходимые процедуры и объявить о введении мер уже к концу июня.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Шоу-бизнес
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу Аудио 
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все
Еда и рецепты
Топ-5 культовых конфет времён СССР, которые помнят все Аудио 
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ
Военные новости
Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пять миллионов ушли в никуда: вот почему Наташа Королёва сбежала из особняка в гостевой домик
Это популярное средство весной может испортить кожу: срочно проверь свою косметичку
Утренняя зарядка, которая запускает жиросжигание и улучшает сон: специалисты одобряют
Смартфоны подорожают? Трамп пригрозил Apple и Samsung пошлинами
Дикий спа, скрытый от туристов: где в Италии купаются под вулканом, и оздоравливаются
Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением
Лунные камни хранят следы загадочного поля — как будто Луна когда-то жила
Это не просто завтрак — это хитрый способ скормить детям морковь и творог без скандала
Пёс вас обожает, но не идёт на зов? Возможно, вы сами сделали команду бесполезной
Перцы так растут, что вы будете умолять их остановиться: как добиться невероятного урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.