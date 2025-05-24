Мечты о собственном жилье разбиваются о высокий взнос: спасёт ли ситуацию снижение до 10%

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за непомерно высокого первоначального взноса государственные ипотечные программы, призванные помочь населению, фактически стали недоступными, заявляют в Российской гильдии риелторов (РГР).

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Для оформления льготной ипотеки требуется немедленно внести от 20% до половины стоимости жилья, что является непосильной задачей для молодых семей, работников бюджетной сферы и тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Многие люди просто не в состоянии накопить такую сумму в приемлемые сроки.

Вице-президент РГР Владимир Каплинский подчеркивает, что, несмотря на наличие у граждан различных субсидий, льгот и материнского капитала, а также возможности выплачивать ипотечные платежи, сопоставимые с арендной платой (особенно в регионах Дальнего Востока), они не могут воспользоваться льготной ипотекой из-за высокого первоначального взноса.

В связи с этим, РГР настаивает на необходимости снижения первоначального взноса по льготным ипотечным программам до 10%.

Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Некоторые согласны с тем, что высокий первоначальный взнос является серьезным препятствием для приобретения жилья молодыми семьями. Другие, напротив, предупреждают, что снижение взноса может увеличить риски для банков из-за возможной неплатежеспособности заемщиков, которые не всегда адекватно оценивают свои финансовые возможности, согласно RT.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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