И доходы не спасают? Рост продаж продовольствия замедлился более чем в три раза

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первом квартале 2025 года зафиксировано существенное замедление темпов роста физических объемов продаж продовольственных товаров.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост сократился более чем в три раза.

Главным фактором, повлиявшим на данную ситуацию, называется инфляция, оказывающая наибольшее давление на такие категории, как фрукты и овощи, а также рыба и морепродукты.

Дмитрий Краснов, управляющий директор центра компетенций в АПК "Рексофт Консалтинг", подчеркнул, что увеличение реальных доходов населения не компенсирует влияние роста цен.

Аналитики высказывают опасения, что сложившаяся негативная ситуация на продовольственном рынке может негативно отразиться на реализации инвестиционных проектов в данной отрасли, согласно информации, опубликованной в "Ъ".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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