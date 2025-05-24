Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Худшее, что можно сделать с кожей перед важным днём — и это не макияж
Тюрьма за иностранный звонок: Британия нарушает права человека на глазах всего мира
12-3-30: этот метод ходьбы обещает уничтожить ваши лишние килограммы
Выбираем входную дверь: как не пожалеть о покупке через месяц
Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями
Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента
Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей
Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо
Милый носик, скрытая угроза: что делают хозяева и жалеют об этом

Где вложения в недвижимость принесут до 20,4%? Топ-города для инвестиций

1:36
Экономика

Наиболее привлекательным российским городом для инвестиций в комнаты с целью последующей сдачи в аренду является Череповец. Инвестиции в недвижимость такого рода там могут приносить до 20,4% годовых, а срок окупаемости составит примерно 4,9 года.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

По информации, предоставленной "Миром квартир" РИА Недвижимость, максимальную рентабельность демонстрируют города, где средняя стоимость комнаты не превышает 1 миллиона рублей. Помимо Череповца, в список наиболее выгодных вошли Нижний Тагил (19,3% годовых и 5,2 года окупаемости), Мурманск (16,6% и 6 лет), Брянск и Рязань (оба по 16,4% и 6,1 года), Ульяновск (16,3% и 6,1 года), Махачкала (16,1% и 6,2 года), Тольятти (15,2% и 6,6 года), Смоленск (14,8% и 6,8 года) и Курган (14,4% и 6,9 года).

В то же время, наименьшую доходность демонстрируют курортные города и столицы из-за высоких цен на недвижимость. Например, в Симферополе годовая доходность составляет всего 5,4%, а период окупаемости превышает 18 лет.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Шоу-бизнес
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Авто
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает Аудио 
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству
Недвижимость
Унитаз блестит, бельё пахнет, сковорода как новая — и всё благодаря одному средству Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Курское поле смерти: ВСУ бросает раненых и мёртвых на поле боя сотнями
Ход Путина: в ЦРУ восхитились талантом российского президента
Машина задыхается и жрёт бензин? Возможно, дело в детали за 300 рублей
Меган Фокс призналась, что беременность от MGK была незапланированной: нежданное чудо
Милый носик, скрытая угроза: что делают хозяева и жалеют об этом
Мышцы исчезают, пока вы спите: что запускает "таяние" тела после 50
Теперь не жидкие и не кремовые: пудровые румяна возвращаются — вот что нужно знать о тренде 2025 года
Борьба с муравьями: натуральные средства, которые работают
Впечатления гарантированы: Приморье готовится представить 6 маршрутов, о которых вы будете рассказывать друзьям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.