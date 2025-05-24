Где вложения в недвижимость принесут до 20,4%? Топ-города для инвестиций

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Наиболее привлекательным российским городом для инвестиций в комнаты с целью последующей сдачи в аренду является Череповец. Инвестиции в недвижимость такого рода там могут приносить до 20,4% годовых, а срок окупаемости составит примерно 4,9 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

По информации, предоставленной "Миром квартир" РИА Недвижимость, максимальную рентабельность демонстрируют города, где средняя стоимость комнаты не превышает 1 миллиона рублей. Помимо Череповца, в список наиболее выгодных вошли Нижний Тагил (19,3% годовых и 5,2 года окупаемости), Мурманск (16,6% и 6 лет), Брянск и Рязань (оба по 16,4% и 6,1 года), Ульяновск (16,3% и 6,1 года), Махачкала (16,1% и 6,2 года), Тольятти (15,2% и 6,6 года), Смоленск (14,8% и 6,8 года) и Курган (14,4% и 6,9 года).

В то же время, наименьшую доходность демонстрируют курортные города и столицы из-за высоких цен на недвижимость. Например, в Симферополе годовая доходность составляет всего 5,4%, а период окупаемости превышает 18 лет.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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