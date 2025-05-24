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Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро

1:09
Экономика

Решение, широко обсуждаемое между государствами-членами ЕС и общественными учреждениями, направлено на то, чтобы затруднить использование наличных денег для незаконной деятельности.

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Потолок в 10 000 евро представляет собой порог, за которым транзакции должны быть в обязательном порядке осуществляться с помощью электронных или отслеживаемых платежных инструментов, таких как банковские переводы, кредитные или дебетовые карты.

Основная цель законодательства — усилить борьбу с организованной преступностью. 

Кроме того, эта мера направлена на противодействие уклонению от уплаты налогов, делая экономические обмены более прозрачными.  Таким образом, прощание (частичное) с евро в бумажной форме для операций с большими суммами является четким сигналом готовности Евросоюза двигаться к более прозрачной и безопасной финансовой системе.

Еще неизвестно, как граждане и предприятия адаптируются к этой новой реальности и каковы будут конкретные последствия для повседневной экономической жизни, пишет infoiva.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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