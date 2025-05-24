Электронные деньги против наличных: ЕС устанавливает строгие правила на сумму 10 000 евро

Решение, широко обсуждаемое между государствами-членами ЕС и общественными учреждениями, направлено на то, чтобы затруднить использование наличных денег для незаконной деятельности.
Потолок в 10 000 евро представляет собой порог, за которым транзакции должны быть в обязательном порядке осуществляться с помощью электронных или отслеживаемых платежных инструментов, таких как банковские переводы, кредитные или дебетовые карты.
Основная цель законодательства — усилить борьбу с организованной преступностью.
Кроме того, эта мера направлена на противодействие уклонению от уплаты налогов, делая экономические обмены более прозрачными. Таким образом, прощание (частичное) с евро в бумажной форме для операций с большими суммами является четким сигналом готовности Евросоюза двигаться к более прозрачной и безопасной финансовой системе.
Еще неизвестно, как граждане и предприятия адаптируются к этой новой реальности и каковы будут конкретные последствия для повседневной экономической жизни, пишет infoiva.
Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.
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