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На дороге — охота на кошельки: ГИБДД собрало с водителей рекордную сумму штрафов

1:02
Экономика

С января по март 2025 года российские водители выплатили рекордную сумму — 23 миллиарда рублей — в качестве штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Согласно данным, опубликованным в Известиях, этот показатель на 25% превышает сборы за аналогичный период предыдущего года.

Аналитики объясняют такую динамику усилением мер ответственности за нарушения. Существенно увеличился и средний размер штрафа. Дополнительным фактором стало уменьшение скидки за оперативную оплату штрафа: теперь она составляет 25% вместо прежних 50%.

По оценкам, к концу года общая сумма поступлений от штрафов может составить от 150 до 160 миллиардов рублей. Часть этих средств направляется в региональные бюджеты для финансирования дорожных работ, включая строительство, ремонт и установку камер видеонаблюдения.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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