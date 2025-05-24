3,8 млрд на 16 аппаратов: что стоит за созданием отечественного аналога Starlink

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Для обеспечения широкополосной передачи информации отечественной низкоорбитальной спутниковой группировке выделено финансирование по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Организация "Бюро 1440" получит 3,8 млрд рублей из правительственного резервного фонда на разработку и создание шестнадцати космических аппаратов к 2025 году.

До этого правительство одобрило концепцию нового национального проекта, направленного на развитие российской космической индустрии. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Баканов охарактеризовал проект "Рассвет", который реализует "Бюро 1440", как отечественный аналог американской системы Starlink, пишет "РГ".

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).



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