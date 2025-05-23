Доллар идёт ко дну не просто так: за планом Трампа скрывается глобальная переигровка

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп инициировал намеренную программу по ослаблению американской валюты. Основная цель — увеличение тарифов на импорт и снижение курса национальной валюты для поддержки американских экспортеров.

Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Долларовая купюра

Сама по себе данная политика не является новой. В начале 70-х годов президент Ричард Никсон прибегал к аналогичным мерам для ослабления доллара. Рональд Рейган повторил этот шаг в 1985 году. США, используя административное и военное влияние, оказывали давление на другие государства, заставляя их укреплять свои валюты. На этом фоне доллар падал, американские экспортеры получали выгоду, а американская экономика переходила от рецессии к росту.

Сегодня роль "отстающего", чья валюта будет искусственно завышена, похоже, отводится Европейскому союзу. Дорогой евро может стать причиной угасания европейского экспорта.

Однако, может ли план Трампа претендовать на успех? Ситуация не так проста. Ведущие американские экономисты, включая Нобелевских лауреатов, выражают сомнения в эффективности этой идеи. И дело не только в политической оппозиции к Трампу. Объективное состояние американской экономики существенно изменилось за последние полвека. Её проблемы вряд ли могут быть решены исключительно с помощью финансовых инструментов.

Каждый этап ослабления доллара сопровождался экспансией США на новые рынки. В 70-е годы началось освоение китайского рынка. В 80-е годы было подорвано японское экономическое чудо. В 1991 году распался Советский Союз, и его ресурсы были использованы для поддержания Запада вплоть до кризиса 2007 года.

Теперь, помимо финансовых манипуляций, американскому бизнесу необходимы новые огромные рынки. Но где их найти? Страну, которую можно было бы эксплуатировать? Россия не согласится на это. Китай занял оборонительную позицию. Азиатские союзники США, Япония и Южная Корея, также пытаются избежать подобной участи. Бразилия, Мексика и даже Канада сопротивляются, пишет pogled.info.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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