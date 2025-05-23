Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Город для Поттера: съемки фильма пройдут в графстве за $1,25 млрд
Плоды как с картинки: где посадить грушу, чтобы не возиться с ней
Экономим на удобрениях: какие овощные культуры не требуют подкормок
Два простых ингредиента и вкуснейшие ленивые вареники: быстрый и сытный ужин без мяса
Выиграл финал, но может уйти: Тоттенхэм рискует потерять тренера мечты
Живучий вопреки всему: как новый штамм бактерий Niallia может изменить астронавтику
Всего лишь 15 или даже 5 минут: простые привычки, чтобы стать активнее даже в самый загруженный день
В Европе экономия, в России — капремонт: почему Эко-режим у нас не работает
Кухонный пол — не для воды: почему старый способ уборки оказался под запретом

Доллар идёт ко дну не просто так: за планом Трампа скрывается глобальная переигровка

2:27
Экономика

Дональд Трамп инициировал намеренную программу по ослаблению американской валюты. Основная цель — увеличение тарифов на импорт и снижение курса национальной валюты для поддержки американских экспортеров.

Долларовая купюра
Фото: Openverse by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Долларовая купюра

Сама по себе данная политика не является новой. В начале 70-х годов президент Ричард Никсон прибегал к аналогичным мерам для ослабления доллара. Рональд Рейган повторил этот шаг в 1985 году. США, используя административное и военное влияние, оказывали давление на другие государства, заставляя их укреплять свои валюты. На этом фоне доллар падал, американские экспортеры получали выгоду, а американская экономика переходила от рецессии к росту.

Сегодня роль "отстающего", чья валюта будет искусственно завышена, похоже, отводится Европейскому союзу. Дорогой евро может стать причиной угасания европейского экспорта.

Однако, может ли план Трампа претендовать на успех? Ситуация не так проста. Ведущие американские экономисты, включая Нобелевских лауреатов, выражают сомнения в эффективности этой идеи. И дело не только в политической оппозиции к Трампу. Объективное состояние американской экономики существенно изменилось за последние полвека. Её проблемы вряд ли могут быть решены исключительно с помощью финансовых инструментов.

Каждый этап ослабления доллара сопровождался экспансией США на новые рынки. В 70-е годы началось освоение китайского рынка. В 80-е годы было подорвано японское экономическое чудо. В 1991 году распался Советский Союз, и его ресурсы были использованы для поддержания Запада вплоть до кризиса 2007 года.

Теперь, помимо финансовых манипуляций, американскому бизнесу необходимы новые огромные рынки. Но где их найти? Страну, которую можно было бы эксплуатировать? Россия не согласится на это. Китай занял оборонительную позицию. Азиатские союзники США, Япония и Южная Корея, также пытаются избежать подобной участи. Бразилия, Мексика и даже Канада сопротивляются, пишет pogled.info.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно
Недвижимость
3 привычки людей, у которых дома всегда чисто, красиво и по-настоящему уютно Аудио 
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Домашние животные
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит Аудио 
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Авто
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как Аудио 
Популярное
Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире

Сербскому теннисисту удалось провести матч с одной из самых красивых женщин в мире.

Джокович сыграл в теннис с одной из самых красивых женщин в мире
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Что означает, если у вас дома живёт серый кот: толкование, которое удивит
Ломаются чаще, чем заводятся: рейтинг авто, которых стоит избегать
Не моя проблема: как Трамп вмешался в войну — и сразу передумал Дмитрий Плотников Страны НАТО Черноморского региона обеспокоены выходом ВС РФ к границам Румынии Любовь Степушова Недра по-американски: как ласковый Зеленский оказался на вертеле Трампа Юрий Бочаров
Не представляете, какая она на самом деле: певица Ева Власова высказалась об Алсу
У этой марки нет конкурентов на вторичке — спрос зашкаливает
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Сигнал из другого мира: астрономы не могут прийти к согласию
Последние материалы
Пища не усваивается, жиры застывают: что делает вода после еды в вашем теле
Ужасный взрыв газа в Ставрополе: жители требуют немедленной помощи и обследования здания
Спрос растёт, а цены падают: в Омске творится что-то странное с рынком жилья
Почему бороться с сорняками обычными методами — пустая трата сил
Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции
Вы точно ничего не оставили в машине на жаре? Это может закончиться плачевно
Когда собака теряет контроль: одна ошибка хозяина только всё усугубляет
Звезда Импровизации Дмитрий Позов попал в психиатрическую клинику
Мужская и женская солнцезащитная одежда для активного отдыха: что сегодня предлагают бренды
Самолёты напомнят старые маршрутки: стоячие места добавят в воздушные судна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.