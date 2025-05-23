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Рубль держится, а рынок затаил дыхание: что ждёт экономику после созвона Путина с Трампом

3:43
Экономика

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, несмотря на свою продолжительность и геополитическую значимость, не вызвал бурной реакции на фондовом и валютном рынке. Однако, по мнению экспертов, это затишье может оказаться временным — и вскоре инвесторов ждут гораздо более ощутимые колебания.

путин трамп
Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путин трамп

Рубль держится у максимумов, индекс — в коридоре

На фоне переговоров лидеров России и США, прошедших 19 мая, национальная валюта 20 мая укрепилась вплотную к отметке 80 руб./$, а индекс Мосбиржи остался в пределах своего месячного диапазона — около 2850 пунктов. Несмотря на объявление Евросоюзом нового, 17-го по счету пакета санкций, инвесторы не спешили фиксировать убытки.

Эксперты объясняют это сохраняющимся интересом к самому факту диалога между странами. Рынок, по сути, "голосует за мир" — пока дипломатия превалирует над санкционным давлением, активы остаются в плюсе или хотя бы не теряют в цене.

Переговоры и санкции: кто кого перебил

Позитивные сигналы после разговора Путина и Трампа, как отмечают аналитики, оказались достаточными, чтобы перекрыть эффект от санкционного давления. ЕС объявил об ограничениях в отношении примерно 200 судов, связанных с РФ, однако США пока не стали вводить новые меры.

Это заставляет инвесторов сохранять осторожный оптимизм. Диалог между Москвой и Вашингтоном воспринимается как шанс на разрядку, пусть даже она и отложенная, пишут "Известия".

Рынки ждут не только мира, но и снижения ставки

Если в ближайшее время вектор интереса сместится с геополитики на действия Центробанка, последствия для рубля и акций могут быть ощутимыми. Инвесторы уже закладываются на возможное снижение ключевой ставки летом, возможно — в июле.

Снижение ставки может снизить привлекательность рублевых активов, но в то же время даст дополнительный стимул бизнесу и розничному кредитованию. Это, в свою очередь, приведёт к росту потребления и спроса на импортные товары, усилив давление на рубль.

Что будет с курсом: прогнозы и риски

Укрепление нацвалюты пока обеспечено, в первую очередь, пиком налогового периода, который обязывает компании продавать валютную выручку. Однако после завершения этого этапа, рубль, вероятно, начнёт ослабевать.

По его словам, в ближайшие недели доллар может достичь 85 рублей, евро — 95, а юань — приблизиться к 11,5. Курс нацвалюты, по прогнозам, будут определять три ключевых фактора: динамика ключевой ставки, восстановление импорта и рост выездного туризма.

Позитивный и негативный сценарии: что заложено в индекс Мосбиржи

Если дипломатический трек между Россией и Украиной получит продолжение, а геополитическая напряжённость начнёт снижаться, инвесторы могут увидеть рост индекса Мосбиржи к 3200 пунктам. Однако в случае срыва переговоров и обострения конфликта рынок рискует уйти к минимумам в районе 2300-2400 п.

При этом, как отмечают аналитики, даже при нейтральных новостях индекс в ближайшее время, скорее всего, останется в пределах диапазона 2800-3000 пунктов, а любые движения будут определяться настроением в новостной повестке.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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