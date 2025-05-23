Чашка без любимого вкуса: почему этот британский производитель прекратил выпуск популярного чая

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания TWININGS, внезапно сняв с производства популярный черный чай Dark Caramel, вызвала разочарование среди покупателей. Напиток был известен насыщенным вкусом ирисок и сиропа.

Фото: twinings is licensed under Free More info чай TWININGS

Ситуация стала известна после того, как один из клиентов обратился к компании, выразив свою огорченность по поводу отсутствия этого чая в продаже. Он рассказал, что "Темная карамель" стала его любимым напитком после работы и даже готов был купить 20 коробок, если бы знал о грядущем снятии с производства.

В ответ на запрос представители TWININGS подтвердили, что этот чай больше не доступен, так как основное производство было прекращено и весь остаток распродан. В компании отметили, что такие изменения в ассортименте могут происходить по различным причинам, включая изменения в рецептурах, отказ от некоторых ингредиентов во избежание расходов или требования госрегулирования (например, налог на сахар, действующий в Великобритании), пишет The Sun.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.