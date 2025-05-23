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Тихоокеанская лососевая индустрия: как Россия удерживает первенство по уловам

1:23
Экономика

Россия по-прежнему занимает лидирующие позиции по уловам лососей в северной части Тихого океана.

Лосось, предназначенный для употребления в пищу
Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лосось, предназначенный для употребления в пищу

В прошлом году в регионе было добыто 528 тысяч тонн красной рыбы, доля России составила практически 48%, что ставит нашу страну на первое место. На втором месте расположились США с 42% улова, а третье место занимает Япония с 9%.

В Сахалинской области весной начался выпуск лососевой молоди с рыбоводных заводов. В прошлом году для инкубации было заложено рекордное количество — 1,4 миллиарда икринок таких видов, как кета, горбуша, сима и кижуч. Об этом сообщает пресс-служба Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Согласно информации Fishnews, в заливах Анива и Мордвинова, а также у юго-восточных и юго-западных побережий Сахалина, установились благоприятные гидрологические условия для разведения рыбы. Эти водные зоны также находятся рядом с островами Кунашир и Итуруп. Сахалинская область является лидером по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей в России, здесь действуют 78 предприятий в этой области.

Уточнения

Сима́ или ма́су (лат. Oncorhynchus masou), — рыба семейства лососёвых, самый южный и наиболее тепловодный их представитель. Встречается только на азиатском побережье Тихого океана.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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