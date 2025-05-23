Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что объединяет правительство Москвы, Госдуму, фракции Мосгордумы и представителей бизнес-сообществ? Ответ — конференция, прошедшая 23 мая в "ВЭБ Центре", где всерьёз заговорили о будущем бизнеса и его взаимодействии с властью.

Фото: Unsplash by Breather, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Минималистичный конференц-зал

Новый формат диалога

Организатор события — бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Сизова. Её инициатива собрала ключевых участников экономической сцены страны, чтобы найти ответы на острые вопросы: как упростить доступ к мерам поддержки и сделать бизнес-среду более дружелюбной?

"В России почти 7 миллионов МСП, из них миллион — в одной Москве. Вместе со Счетной палатой мы запустили опрос — предприниматели сами оценят, насколько эффективны предлагаемые меры", — отметила Сизова.

Открытие с участием сильных игроков

Церемонию открытия провели:

Борис Титов — специальный представитель Президента РФ по международным связям;

— специальный представитель Президента РФ по международным связям; Сергей Морозов — первый зампред Комитета Госдумы по региональной политике;

— первый зампред Комитета Госдумы по региональной политике; Альфия Когогина — первый зампред Комитета по МСП;

— первый зампред Комитета по МСП; Александр Даванков — лидер фракции "Новые люди" в Мосгордуме.

Их выступления задали серьёзный тон мероприятию — здесь обсуждали не только общие принципы, но и конкретные шаги.

Экспорт как точка роста

Особое внимание уделили поддержке экспортеров. Группа РЭЦ (Российский экспортный центр) поделилась инструментами, которые сегодня доступны бизнесу.

"Мы предлагаем полный комплекс мер поддержки — от консультаций до финансирования. Это работает как для крупных компаний, так и для малого бизнеса", — говорил Григорий Ладышев.

Новый вектор для Северной Осетии

Отдельное соглашение на полях конференции заключили РЭЦ и правительство Северной Осетии. Регион делает ставку на развитие экспорта, а РЭЦ берёт на себя сопровождение этого курса. В переговорах участвовали: Никита Гусаков (гендиректор АО ЭКСАР), Александр Молодцов и председатель правительства республики Борис Джанаев.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.



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