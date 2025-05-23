Москва на старте: что изменится для малого бизнеса после конференции

Что объединяет правительство Москвы, Госдуму, фракции Мосгордумы и представителей бизнес-сообществ? Ответ — конференция, прошедшая 23 мая в "ВЭБ Центре", где всерьёз заговорили о будущем бизнеса и его взаимодействии с властью.
Организатор события — бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Сизова. Её инициатива собрала ключевых участников экономической сцены страны, чтобы найти ответы на острые вопросы: как упростить доступ к мерам поддержки и сделать бизнес-среду более дружелюбной?
"В России почти 7 миллионов МСП, из них миллион — в одной Москве. Вместе со Счетной палатой мы запустили опрос — предприниматели сами оценят, насколько эффективны предлагаемые меры", — отметила Сизова.
Церемонию открытия провели:
Их выступления задали серьёзный тон мероприятию — здесь обсуждали не только общие принципы, но и конкретные шаги.
Особое внимание уделили поддержке экспортеров. Группа РЭЦ (Российский экспортный центр) поделилась инструментами, которые сегодня доступны бизнесу.
"Мы предлагаем полный комплекс мер поддержки — от консультаций до финансирования. Это работает как для крупных компаний, так и для малого бизнеса", — говорил Григорий Ладышев.
Отдельное соглашение на полях конференции заключили РЭЦ и правительство Северной Осетии. Регион делает ставку на развитие экспорта, а РЭЦ берёт на себя сопровождение этого курса. В переговорах участвовали: Никита Гусаков (гендиректор АО ЭКСАР), Александр Молодцов и председатель правительства республики Борис Джанаев.
Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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