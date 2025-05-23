Почему 66% американцев хотят покинуть страну? Куда мечтают они переехать

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно проведенному опросу, американцы, планирующие переезд на постоянное место жительства, выбрали Португалию, Испанию, Италию, Великобританию и Канаду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чемодан

Около 56% респондентов считают, что США стали слишком консервативными, а 53% — что страна уже разобщена. Почти половина желающих уехать ищет больше свобод и хочет избежать угрозы с огнестрельным оружием. Также 41% надеются сэкономить, живя за границей.

Две трети участников опроса Expatsi планируют покинуть США к 2026 году, а 12% хотят сделать это в ближайшие шесть месяцев. 30% респондентов мечтают выйти на пенсию за границей, 18% ищут визу цифрового кочевника, а 17% собираются переехать по визе квалифицированного работника.

После президентских выборов 2024 года все больше американцев начинает задумываться о переезде за границу, пишет CNBC.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



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