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Еврокомиссия идёт ва-банк: за что наказывают Visa и Mastercard

1:31
Экономика

Европейская комиссия вплотную взялась за американские платежные гиганты Visa и Mastercard. Пока что речь идёт лишь о предварительном расследовании, но тревожный звонок уже прозвучал — в Брюсселе начали сбор информации, чтобы выяснить: не нарушают ли эти компании антимонопольное законодательство.

урсула фон дер ляйен
Фото: www.flickr.com by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
урсула фон дер ляйен

Финансовым учреждениям и крупным розничным продавцам уже разосланы опросы. Главное, что интересует Еврокомиссию, — какие сборы взимаются за использование систем этих компаний. Цель — выяснить, не злоупотребляют ли Visa и Mastercard своим положением на европейском рынке.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что официальное расследование пока не начато.

Возможные последствия

Однако перспектива весьма серьёзная. Если нарушения всё же будут доказаны, компании могут столкнуться с внушительными штрафами — до 10% от их годовой выручки.

Причина интереса ЕС

Проверка проводится на фоне всё более громких призывов отказаться от зависимости Европы от иностранных технологий. Глава ЕЦБ Кристин Лагард открыто заявила о необходимости усилить контроль над цифровыми платежами и укрепить собственную инфраструктуру. Именно это заявление, по мнению аналитиков, могло стать одним из триггеров проверки.

Таким образом, на кону — не просто соблюдение законов, а глобальная стратегия Европы по цифровому суверенитету.

Уточнения

Mastercard Inc. (ранее MasterCard Worldwide или MasterCard Incorporated) — международная платёжная система, транснациональная финансовая корпорация, объединяющая 22 тысячи финансовых учреждений в 210 странах мира.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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