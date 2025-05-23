Чтобы не платить больше: как новые пошлины ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии изменят рынок

22 мая Европейский парламент большинством голосов принял решение о введении новых заградительных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

В заявлении подчеркивается, что эти новые пошлины не повлияют на транзит товаров из России и Белоруссии в третьи страны.

23 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков охарактеризовал такое решение как "бездарную имитацию бурной деятельности" со стороны европейских институтов.

Варанков отметил, что такая политика лишь усугубит положение простых граждан стран ЕС, которые будут лишены доступа к качественной, недорогой и конкурентоспособной белорусской продукции, прежде всего в области сельского хозяйства и удобрений. Он подчеркнул, что это решение уже вызвало критику со стороны европейских фермеров и их организаций, которые осудили действия еврочиновников. По мнению Варанкова, такие меры могут привести к росту цен на продукты питания в Евросоюзе, уничтожению рабочих мест в аграрной отрасли и дальнейшему снижению уровня жизни населения.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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