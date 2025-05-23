Сначала жильё — свадьба подождёт: приоритеты представителей поколения Z

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Всё больше представителей поколения Z предпочитают откладывать деньги на покупку жилья вместо финансового обеспечения своей свадьбы.

Фото: Пресс-служба курорта Завтрак на курорте

Лишь 6% из них откладывают средства на свадьбу, в то время как 59% стремятся накопить на жилье. Это изменение в приоритетах можно объяснить не только финансовым бременем, связанным с организацией свадьбы, но и изменениями в общественных нормах и взглядах на отношения. В Великобритании, согласно опросам, только 57% представителей поколения Z будут вступать в брак, что значительно ниже по сравнению с 72% представителей поколения X и 87% бэби-бумеров.

Финансовая сторона вопроса становится всё более сложной. В марте 2025 года средняя стоимость дома в Лондоне достигла 552 000 фунтов стерлингов (более 59 млн руб.), а для тех, кто покупает жилье впервые, эта сумма составила 477 000 фунтов стерлингов (более 51 млн руб.), что на 1,4% больше, чем в предыдущем году, согласно отчету ONS.

Учитывая такие впечатляющие цифры, неудивительно, что финансовые проблемы, связанные с накоплением средств для первоначального взноса, оказывают серьезное влияние на отношения. Как показали исследования, 67% пар в Лондоне признали, что такие финансовые трудности стали причиной напряженности в их отношениях, пишет The Standard.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.



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