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В Нижнем Новгороде построят уникальный онкоцентр: проект за 22,6 млрд рублей

2:09
Экономика

Проект на базе больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде предварительно оценили в 22,6 млрд рублей.

Хирурги в операционной
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хирурги в операционной

Об этом сообщил замгубернатора Андрей Чечерин на заседании Заксобрания по социальным вопросам. Инициатива реализуется совместно с "Росатомом" и предполагает создание медицинского комплекса, где можно будет получить различные услуги в одном месте. В проект войдут онкоцентр, хирургический корпус с поликлиникой и здание с циклотроном для получения радиоактивных частиц для обследований.

Нижегородские власти уже направили на оценку в Главгосэкспертизу России бюджетные инвестиции для создания этого центра. Чечерин уточнил, что это первая стадия проектирования, которая включает привязку к местности, поэтажные планы новых зданий и геоизыскания.

На 2028-2030 годы региону уже зарезервировано 11 млрд рублей, но для их получения необходимо пройти этап территориального планирования и доказать, что проект вписывается в общероссийскую систему здравоохранения. Минздрав Нижегородской области планирует получить одобрение комиссии в 2026 году, а строительство начнется в 2026–2028 годах.

Для центра ядерной медицины, который будет оснащен двумя сканерами и циклотроном, потребуется 4,6 млрд рублей: 2,6 млрд — федеральные средства на оборудование и 2 млрд — областные средства на строительство. Ожидается, что центр запустят не раньше 2027 года.

Также на строительство хирургического корпуса потребуется около 18 млрд рублей. В этом корпусе будет 10 отделений, 22 операционные, палаты на 390 коек с санузлами и поликлиника, рассчитанная на 210 тысяч посещений в год, пишет "Нижний сейчас".

Уточнения

Поликли́ника (от др.-греч. πόλις и κλινική — «город» и «клиника») — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, учреждение первичной медико-санитарной помощи.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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