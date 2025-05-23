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Перемены в автомобильной империи: что ожидает Stellantis в ближайшее время

1:43
Экономика

Stellantis временно приостановила производство на своих заводах в Канаде и Мексике, что существенно сказалось на производственных мощностях в США.

завод Stellantis
Фото: Wikipedia by Ottaviani Serge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
завод Stellantis

Одним из наиболее затронутых объектов стал завод в Виндзоре (Канада), где работает около 4000 сотрудников. Это временное закрытие напрямую повлияло на производство минивэнов Chrysler Pacifica и электрических седанов Dodge Charger. В результате такие изменения порождают у сотрудников неопределенность и беспокойство относительно их будущего на рабочем месте.

Канадский премьер-министр Марк Карни выразил поддержку пострадавшим работникам и отметил, что Канада введет ответные меры в виде аналогичных пошлин на импорт некоторых автомобилей из США, что добавляет еще один уровень сложности в текущую ситуацию. Это также подчеркивает взаимозависимость между двумя странами в контексте автомобильной промышленности.

Также Maserati приняла решение кардинально изменить свои планы в области электрификации и отменить разработку электрической версии своего суперкара MC20.

Сейчас, когда Stellantis исследует различные варианты в этой сложной ситуации, становится очевидным, что введенные тарифы имеют воздействие не только на экономику, но и на всю автомобильную отрасль. Решения, которые будут приняты в ближайшие месяцы, окажут значительное влияние не только на будущее таких брендов, как Alfa Romeo и Maserati, но также определят особенности промышленного ландшафта Северной Америки в условиях неизбежных экономических трудностей, пишет lautomobiliste.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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