Почему молодёжи не стоит вкладываться в жильё: мнение эксперта

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Болгарии на рынке недвижимости наблюдается искажение экономической ситуации, где многие люди стремятся приобрести жилье, взяв кредиты, в то время как более состоятельные граждане инвестируют в недвижимость.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Это приводит к возникновению большого спроса на жилье, что, в свою очередь, создает диспропорции на рынке: цены на аренду не соответствуют реальной стоимости жилья. Кроме того, на рынке активно присутствуют коррумпированные деньги, которые легче легализуются через инвестиции в строительство.

Доктор Сергей Иванов высказывает мнение, что для молодых людей нецелесообразно вкладывать все свои средства в покупку жилья; он советует лучше направить деньги в бизнес. Однако для этого крайне важна предсказуемая экономическая среда, которая позволит людям чувствовать себя уверенно. Ведущий программы Андрей Димитров также отметил, что многие покупают дома благодаря легкому доступу к кредитам, особенно в тех регионах, где наблюдается нехватка жилья. Эта ситуация подчеркивает необходимость анализа текущих тенденций на рынке недвижимости и их влияния на экономику страны в целом, пишет болгарское издание petel.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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