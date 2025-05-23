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Что делать с рублём? Эксперт объяснил, как защитить сбережения от девальвации

1:52
Экономика

Стабильность рубля — иллюзия, предупреждают эксперты. По мнению аналитика портала "Банки.ру" Гаянэ Замалеевой, нынешний курс держится на жёсткой политике Центробанка и внешнеэкономических ограничениях, а не на реальном росте экономики. И как только эти опоры начнут шататься, рубль может потерять позиции стремительно и болезненно.

Рубли, монеты
Фото: freepik.com by ededchechine
Рубли, монеты

Замалеева считает, что гражданам уже сейчас стоит пересмотреть свою финансовую стратегию. Ослабление рубля — не абстрактный сценарий, а вполне вероятное развитие событий. Особенно если учитывать сразу несколько факторов риска, которые нарастают одновременно.

Ключевая угроза — снижение мировых цен на нефть. Валютные поступления от экспорта резко сократятся, а это основной источник поддержки рубля. Второй сигнал опасности — возможное смягчение политики Центробанка. Если регулятор начнет снижать ключевую ставку, интерес инвесторов к рублю ослабеет, а вместе с ним и сам курс.

Ещё один тревожный фактор — усиление санкционного давления. Новые ограничения могут перекрыть каналы внешней торговли и финансовых расчетов. А если на фоне этого начнёт расти импорт, спрос на валюту значительно превысит предложение, усиливая девальвацию.

Чтобы не оказаться в числе тех, кто будет сожалеть о промедлении, Замалеева советует не держать все сбережения в рублях. Валюта, золото и защитные активы помогут распределить риски и снизить потери в случае обесценивания нацвалюты.

Кроме того, важно следить за действиями ЦБ: любое снижение ключевой ставки — тревожный звоночек, после которого стоит активнее переводить часть накоплений в альтернативные инструменты.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную политику.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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