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Жизнь станет проще: в России могут снизить НДФЛ для молодёжи

1:16
Экономика

В России могут ввести пониженную ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для молодых граждан с невысокими доходами. С инициативой выступили депутаты Госдумы, направив обращение министру финансов Антону Силуанову. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

По замыслу авторов предложения, льготная ставка в 8% вместо нынешних 13% должна применяться к россиянам до 35 лет включительно, если среднедушевой доход их семьи не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов считает, что такая мера может стать важным шагом к финансовой стабильности молодых россиян. Он подчеркнул, что высокая налоговая нагрузка на фоне низких стартовых зарплат вынуждает молодежь откладывать создание семьи, рождение детей и покупку жилья.

По его словам, реальные доходы молодых специалистов уменьшаются на 30-40% после уплаты налогов и страховых взносов. Несмотря на общую низкую безработицу, среди молодежи до 25 лет она достигает 12,5%, что усугубляет проблему.

Уточнения

Подохо́дный нало́г — основной вид прямых налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действующим законодательством. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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