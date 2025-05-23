Лето ударит по карману: цены на стройматериалы могут взлететь до 30%

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стоимость строительных материалов в России традиционно растёт с приходом тёплого сезона. Этим летом, как ожидается, рост составит от 10 до 30% по сравнению с весенними уровнями. Об этом рассказал генеральный директор компании EcoLife Руслан Хабусов в беседе с РИА "Недвижимость".

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

По словам Хабусова, летнее подорожание — устойчивый ежегодный тренд, особенно заметный в сфере загородного строительства. Спрос резко возрастает, что автоматически влияет на цены. По оценке эксперта, "надбавка в 10-20% по ключевым позициям — это уже рыночная норма".

Руководитель по продукту компании Kastamonu Татьяна Абросимова подтвердила: дорожать будет практически всё. В частности:

Бетон, кирпич, цемент — на 10-20%;

Древесина — на 15-30%, что связано с повышенным интересом к индивидуальному строительству;

Изоляционные материалы и электрика — на 5-15%.

С прогнозами согласны и в других компаниях. Например, в Estima уже закладывают летнюю коррекцию цен — в компании предполагают, что стройматериалы подорожают ещё на 5-7% уже в следующем месяце.

Уточнения

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. Продукцией строительства являются законченные и подготовленные к вводу в эксплуатацию новые или реконструированные здания и сооружения.



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