Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство Авиация

Советская авиация — это не только знаменитые военные МиГи и Су, но и целая эпоха в истории гражданской авиации.

Фото: commons.wikimedia.org by Айнур Казымова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ан-124

Они были громкими, мощными, не слишком экономичными, но в них был особый стиль, масштаб и гордость. Многие из них стали настоящими легендами, узнаваемыми по звуку двигателей и даже по характеру полёта. Вот 5 знаковых самолётов Союза.

1. Ил-2 "Штурмовик” — "летающий танк”

Самый массовый боевой самолёт Второй мировой войны. Отличался бронированной кабиной и мощным вооружением, помогал Советской армии выигрывать битвы с воздуха. Настоящий символ стойкости и надёжности.

2. МиГ-15 — истребитель-легенда

Первый советский реактивный истребитель, который в 1950-х поставил СССР в один ряд с Западом. Высокая скорость и манёвренность сделали МиГ-15 грозой неба и главным участником Корейской войны.

3. Ту-95 "Медведь” — стратегический бомбардировщик

Один из самых долгоживущих бомбардировщиков в истории авиации. Турбовинтовые двигатели и огромный размах крыльев позволяют ему нести ядерное оружие и патрулировать воздушные пространства десятилетиями.

4. Як-40 — первый советский реактивный региональный пассажирский самолёт

Компактный, надёжный и удобный самолёт для коротких маршрутов. Обеспечил развитие внутреннего авиасообщения, добирался до самых удалённых уголков страны.

5. Ан-124 "Руслан” — гигант грузовых перевозок

Огромный транспортный самолёт, один из крупнейших в мире. Использовался для перевозки тяжёлой техники, космических модулей и даже целых поездов. До сих пор входит в число самых мощных грузовиков неба.

Эти легендарные самолёты, несмотря на их шумность и не всегда идеальный комфорт, подарили миллионам людей мир и возможность путешествовать по воздуху. Они стали символом инженерной мысли и гордости советской авиационной промышленности.

Уточнения

Ту-95 (проект «95», изделие «В», по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.



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