Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Десерт, после которого гости забудут дорогу домой: брауни с тайным ингредиентом
Лекарство с ложки: облепиха с имбирём, которая согревает до кончиков пальцев
Нечто беспрецедентное: как Педро Паскаль стал героем соцсетей благодаря очереди в аэропорту
Рыбалка с азартом и на результат — всё меньше людей этим интересуются, вам стоит узнать больше об этом виде спорта
Приглядитесь: именно эти продукты помогают снизить уровень холестерина
Она подчёркивает загар, фигуру и вкус: юбка, которую стоит носить весь сезон
Какой лосось поможет худеть с удовольствием — раскрыт секрет
На грани исчезновения: Анжелика Агурбаш раскрыла шокирующие подробности своего третьего брака
Итальянский Версаль оживает: в Риме открывают дворец, который ждал 30 лет

Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР

2:17
Экономика » Производство » Авиация

Советская авиация — это не только знаменитые военные МиГи и Су, но и целая эпоха в истории гражданской авиации.

Ан-124
Фото: commons.wikimedia.org by Айнур Казымова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ан-124

Они были громкими, мощными, не слишком экономичными, но в них был особый стиль, масштаб и гордость. Многие из них стали настоящими легендами, узнаваемыми по звуку двигателей и даже по характеру полёта. Вот 5 знаковых самолётов Союза.

1. Ил-2 "Штурмовик” — "летающий танк”

Самый массовый боевой самолёт Второй мировой войны. Отличался бронированной кабиной и мощным вооружением, помогал Советской армии выигрывать битвы с воздуха. Настоящий символ стойкости и надёжности.

2. МиГ-15 — истребитель-легенда

Первый советский реактивный истребитель, который в 1950-х поставил СССР в один ряд с Западом. Высокая скорость и манёвренность сделали МиГ-15 грозой неба и главным участником Корейской войны.

3. Ту-95 "Медведь” — стратегический бомбардировщик

Один из самых долгоживущих бомбардировщиков в истории авиации. Турбовинтовые двигатели и огромный размах крыльев позволяют ему нести ядерное оружие и патрулировать воздушные пространства десятилетиями.

4. Як-40 — первый советский реактивный региональный пассажирский самолёт

Компактный, надёжный и удобный самолёт для коротких маршрутов. Обеспечил развитие внутреннего авиасообщения, добирался до самых удалённых уголков страны.

5. Ан-124 "Руслан” — гигант грузовых перевозок

Огромный транспортный самолёт, один из крупнейших в мире. Использовался для перевозки тяжёлой техники, космических модулей и даже целых поездов. До сих пор входит в число самых мощных грузовиков неба.

Эти легендарные самолёты, несмотря на их шумность и не всегда идеальный комфорт, подарили миллионам людей мир и возможность путешествовать по воздуху. Они стали символом инженерной мысли и гордости советской авиационной промышленности.

Уточнения

Ту-95 (проект «95», изделие «В», по кодификации НАТО: Bear — «Медведь») — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане
Домашние животные
Подводная сенсация: учёные нашли кальмара, связанного с гигантским монстром, скрывающимся в океане Аудио 
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность
Новости спорта
После 50 мозг нуждается в этом: тренировка, которая укрепляет память и снижает тревожность Аудио 
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Еда и рецепты
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты Аудио 
Популярное
Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении

Певец Дима Билан прокомментировал новость о том, что певец Шаман будет представлять Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Дима Билан высказался об участии певца Шамана в Интервидении
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Поверить не могу: Сергей Лазарев посетил выпускной дочери в детском саду
Угнали Range Rover за 50 тысяч — но забыли про маленький сюрприз внутри
Сколько ЗРК Patriot осталось у Украины и сколько уже уничтожено армией России? Дмитрий Плотников Эксперт Юшков оценил готовность ЗАЭС к запуску и выходу на полную мощность Любовь Степушова Генетический код гения: какие тайны скрывает ДНК Леонардо да Винчи Игорь Буккер
Вы убиваете мотор каждое летнее утро — и даже не догадываетесь как
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Это может стать мировым скандалом: Реал станет чемпионом вместо Барселоны?
Последние материалы
Кастрюлям — отдых! Мягкая капуста для голубцов, которая готовится в микроволновке
Картошка спасает лицо? Да! Эти домашние маски удивят лучше дорогой косметики
Хитрость, о которой молчат диабетики: что съесть вечером, чтобы не бояться утра
Легенды советской авиации: 5 знаковых самолётов СССР
Привычные блюда, которые тайно разрушают здоровье сосудов
Тропа любви и вина и древних мифов: греческий водопад на склонах Олимпа, который не найдёшь в путеводителях
Крипта под ударом: в России предложили конфисковывать цифровую валюту
Тренер Педро Паскаля раскрыл его секретную тренировку без оборудования — и она доступна каждому
Тень Сури: как старая рана омрачила триумф Тома Круза в Каннах
Рис в мидии? А почему никто не сказал, что это вкуснее, чем роллы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.