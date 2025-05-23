Крипта под ударом: в России предложили конфисковывать цифровую валюту

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Госдуме рассматривают законопроект, который может кардинально изменить правила обращения криптовалюты внутри России.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

По данным РЕН ТВ, инициатива исходит от специалистов Центробанка совместно с Минфином. Их цель — официально закрепить запрет на использование цифровых активов для расчётов, дополнив КоАП новой статьёй 15.49.

Как пояснил директор юридического департамента Центробанка Андрей Медведев, предлагаемые меры суровы даже по меркам административного законодательства. Для физических лиц — штраф от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до миллиона. Однако самым болезненным последствием, по его словам, станет конфискация самой криптовалюты, если она использовалась в качестве расчётного средства.

До сих пор криптовалюта в России находилась в "серой зоне" — её нельзя было легально использовать для оплаты товаров и услуг, но и механизмов наказания не существовало.

Новый закон должен устранить этот пробел, сделав такие действия формально наказуемыми. В первую очередь он ориентирован на борьбу с теневыми расчётами и финансовыми преступлениями.

Уточнения

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

