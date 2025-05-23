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Дальневосточный краб стал трижды победителем: от суммы за опилио до секретов квот

1:07
Экономика

Электронный аукцион по продаже долей квот на промысел крабов в Дальневосточном бассейне состоялся 21 мая, и победитель был определен по всем трем лотам.

краб
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
краб

В рамках торгов были предложены следующие доли квот: 100% на вылов краба волосатого четырехугольного в Западно-Сахалинской подзоне с стартовой ценой свыше 10,6 млн рублей; 12,239% на краба-стригуна опилио в подзоне Приморье с начальной стоимостью более 98 млн рублей; и 18,478% на стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне с начальной ценой более 12 млн рублей.

По информации Fishnews, победителем по всем трем лотам стала компания "Дальневосточный краб" (ГК "Русский краб"). Итоговые цены составили более 409 млн рублей за волосатого краба, более 952 млн рублей за опилио и свыше 124 млн рублей за бэрди.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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