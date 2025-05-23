Открытие плавучей поликлиники: что ждать от нового судна для Югры

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Московской области завершается строительство медицинского судна, которое назовут "Святитель Лука". Его планируют спустить на воду 27 мая текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Nkocharh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Якорь

Это теплоход будет использоваться мобильной бригадой медиков и оснащен 25 кабинетами для приема пациентов. Строительство началось два года назад, и летом судно пройдет испытания.

Осенью плавучая поликлиника будет передана югорскому центру профпатологии, а первая навигация по местным рекам запланирована на 2026 год. "Святитель Лука" заменит теплоход "Николай Пирогов", который будет капитально отремонтирован, пишет media-talk.

Уточнения

Поликли́ника (от др.-греч. πόλις и κλινική — «город» и «клиника») — многопрофильное или специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания амбулаторной медицинской помощи больным на приёме и на дому, учреждение первичной медико-санитарной помощи.





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