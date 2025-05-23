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Управление или хаос? Как жители Пакистана производят незаконную добычу золота в реке Инд

1:27
Экономика

Недавно в реке Инд, неподалеку от Аттока в Пакистане, было найдено золотое месторождение.

Золото
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Золото

По информации издания Dawn, открытие произошло благодаря разведке, проведенной по заказу правительства, и это может стать важным стимулом для горнодобывающей отрасли страны.

Эксперты оценили стоимость золота примерно в 80 миллиардов пакистанских рупий, что составляет около 280 000 евро. Проект по добыче будет реализован государственной компанией NESPAK и департаментом горнодобывающей промышленности и полезных ископаемых Пенджаба. Они планируют подготовить тендерные документы для девяти золотых блоков вдоль реки.

Однако местные жители уже начали незаконную добычу золота в русле реки, используя тяжелую технику. В ответ на это правительство Пакистана ввело раздел 144, чтобы остановить незаконные операции. На данный момент еще нет ясности относительно легальности добычи золота и официальных заявлений от правительства.

Река Инд, одна из древнейших на планете, была важна для процветания цивилизации долины Инда, которая существовала между 3300 и 1300 гг. до н. э. Геологические исследования показывают, что река несет золотые отложения из Гималаев, которые могут встречаться в виде самородков или частиц золота.

Уточнения

Гимала́и  — высочайшая горная система Земли. Гималаи расположены между Тибетским нагорьем (на севере) и Индо-Гангской равниной (на юге). Резко выражен климатический и природный рубеж между горными пустынями Центральной Азии и тропическими ландшафтами Южной Азии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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